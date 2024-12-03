"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
Киев • УНН
Фракция «Слуга народа» рекомендовала премьер-министру внести кандидатуру Алексея Чернышова на должность министра объединения украинцев. Чернышов сейчас занимает должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».
На заседании фракции "Слуги Народа" народные депутаты рекомендовали премьер-министру внести кандидатуру председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова на должность министра объединения украинцев. Об этом сообщила журналисту УНН заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук.
"Только что рекомендовали премьеру внести его (Чернышова - ред.) кандидатуру (на должность министра объединения украинцев - ред.)", - сказала Кравчук.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявлял, что до конца этого года будет представлена на утверждение кандидатура главы Министерства объединения украинцев.
Зеленский, рассказывая о новом министерстве, заявлял, что оно должно обеспечить достаточную силу глобального украинского единства.
"Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации - все это будет сферой ответственности новой институции. Фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев. В первую очередь, за рубежом", - рассказывал Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что основная цель министерства украинского единства - это вернуть 7,5 миллиона человек в Украину не принуждением, а перспективами. Для этого необходимо проводить работу как на политическом уровне с политическими руководствами стран-партнеров, принявших беженцев, так и непосредственно с украинской общиной.