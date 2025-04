Херсонщина: "відпрацьовані" мости та російська техніка з іншою позначкою - зведення ОВА

Цитата

"Херсонщина: низка гучних вибухів в області. В черговий раз влучні удари ЗСУ потрапили по Антонівському та Каховському мостах. Також під контролем українських військових Дар’ївський міст, який не придатний для використання", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Тим часом у мережі поширюють супутниковий знімок, як виглядає Антонівський міст після точних ударів.

About 9 hours ago (12:00 UTC), a Planet satellite imaged #antonovskybridge in #Kherson. Damage continues to be limited to a single span on the southern side. The section hasn't fallen, but damage is visible and no vehicles are visible on the bridge. Pontoon is still operating. pic.twitter.com/d3GTq0kPdm

— Tim Ehrhart (@ArtisanalAPT) August 26, 2022

У зведенні з ОВА зазначається, що на своїх пропагандистських ЗМІ окупанти оголосили про підготовку встановлення нової переправи через Антонівський міст.

Тим часом, як повідомляється у зведенні з ОВА, бої продовжують йти у громадах, які межують із сусідніми регіонами.

"На вулицях Херсона місцеві жителі почали фіксувати російську техніку із позначкою V, натомість Z практично не видно", - сказано у повідомленні.

Доповнення

Українські захисники посилили вогневий контроль над Дар'ївським мостом на Херсонщині та зупинили його експлуатацію. Ураження Антонівського та Дар’ївського мостів не дозволяє їх використовувати для прямування важкої техніки, зауважили в ОК "Південь".