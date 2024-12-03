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Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
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Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

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Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Киев  •  УНН

 • 8563 просмотра

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В Броварах успешно работает программа дайвинг-реабилитации, сочетающая физическое восстановление с психологической поддержкой для военных. Занятия проводятся в игровой форме, уже сформированы две группы участников, включая супругов ветеранов из Херсона.

В Броварах успешно работает уникальная программа дайвинг-реабилитации, которая сочетает физическое восстановление с психологической поддержкой. Проект, который уже привлек внимание общественности, стал важным шагом в оказании помощи военным и их семьям, пострадавшим в результате войны. По словам организаторов, программа набирает популярность, и желающих присоединиться становится все больше, пишет УНН.

Дайвинг-реабилитация - это больше, чем просто тренировка под водой. Занятия проводятся в игровой форме, что помогает участникам расслабиться, создает дружескую атмосферу и повышает мотивацию. Ветеранам с ампутированными конечностями тренеры уделяют особое внимание, адаптируя программу к их потребностям.

"Тренеры и инструкторы под водой вместе с ребятами делают различные упражнения для улучшения подвижности и, таким образом, эти занятия проходят интерактивнее, чем обычные", – рассказала организатор проекта Татьяна Гордиенко в эксклюзивном комментарии УНН.

По ее словам, на сегодня сформированы уже две группы, одна из которых включает супругов ветеранов из Херсона. Для этой семьи программа стала не только возможностью физического восстановления, но и возможностью найти эмоциональную поддержку в дружном сообществе.

"Участники с удовольствием ждут следующих занятий. Они уже стали частью их жизни", - добавляет Гордиенко.

При этом она добавила, что сейчас программа дайвинг-реабилитации вызывает большую заинтересованность, а потому программа будет расширяться. "Очень активно пошла программа по реабилитации, недавно сформированы две группы и мы планируем позже еще сформировать, так как есть уже желающие", - отметила Гордиенко.

Дайвинг подходит не только для улучшения подвижности, но и помогает снижать уровень стресса и восстанавливать уверенность в собственных силах. Игровые элементы способствуют лучшей адаптации и повышают уровень взаимодействия между участниками.

"Дайвинг-реабилитация с использованием игровых моментов - это инновационный подход к восстановлению физического и психологического состояния, который сочетает тренировки с развлечениями, что способствует более быстрому достижению результатов. Такой формат занятий позволяет создавать дружескую атмосферу, снижать уровень стресса и повышать мотивацию участников", - рассказала Гордиенко.

Несмотря на успех программы, организаторы пока сосредотачиваются на достижении поставленных целей. "Мы не планируем праздничных погружений на Новый год или Рождество. Но продолжаем работать по графику, чтобы максимально помочь нашим ветеранам", – отметила Гордиенко.

Стоит отметить, что дайвинг-реабилитация в Броварах – это пример инновационного подхода к социальной поддержке. Проект демонстрирует, как важно сочетать физическое восстановление с психологической реабилитацией. Такой формат не только помогает ветеранам вернуться к активной жизни, но и напоминает о ценности поддержки общества для каждого, кто защищал нашу страну.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
brovariБровары
khersonХерсон