Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

НАБУ завершило расследование по делу против экс министра агрополитики Николая Сольского, после ознакомления стороны защиты с материалами ее направят в суд для рассмотрения по существу. Адвокат экс-министра Назар Кульчицкий в эксклюзивном комментарии УНН сообщил, что еще не видел материалы дела, однако уверен, что доказательств вины его клиента нет.

По версии следствия, в 2017 году Николай Сольский, будучи владельцем ряда сельхозяйственных компаний, в сговоре с главой Госгеокадастра и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий на Сумщине.

Для реализации схемы ее участники обеспечили уничтожение документов, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей, что стало основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями. Чтобы исключить передачу земли посторонним лицам ее включили в перечень на аукцион по праву аренды, однако никаких торгов так и не было проведено - отметили правоохранители.

Позже эти земли якобы с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность.

"При этом земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю, а условием получения земли было подписание договора о ее передаче в аренду агрохолдингу еще до момента получения", - утверждают в НАБУ и САП.

Как считают правоохранители, это позволило участникам схемы завладеть в 2017-2021 годах 1250 земельными участками общей площадью 2499 га, стоимость которых на момент совершения преступления составляла более 280 миллионов гривен. Кроме того, они якобы предприняли попытку завладеть 3244 га земли стоимостью около 195 миллионов гривен.

Адвокат экс министра Назар Кульчицкий сообщил, что материалы дела им еще не предоставили, а антикоррупционеры завершили расследование, поскольку боялись, что в декабре суд уже не продлит им срок досудебного расследования.

Доказательств вины, как ни было, так и нет. Они по сути ничего так и не собрали, там было частично изменено подозрение, потому что они уточняли некоторые технические моменты. Как первое подозрение, так и измененное, они основаны исключительно на предположениях. Что в самих материалах дела мы еще не видели, уверен, что там грубо говоря, кроме большого количества землеустроительной документации, нет никаких данных, которые могут свидетельствовать о виновности наших клиентов в совершении преступления - отметил он.

Напомним

Речь идет об уголовном производстве, где детективы НАБУ и прокуроры САП обвиняют, в частности, экс министра Николая Сольского в организации завладения земель Национальной аграрной академии в Сумской области для передачи их военным АТО. По версии детективов, эти земли якобы находились в пользовании госпредприятий наан ("Искра" и "Надежда"), а потому не могли быть переданы военным АТО.

В своих аргументах, хоть детективы и прокуроры ссылаются на копию государственного акта изданного артели сталина, где перечеркнуто "артель сталина" и шариковой ручкой дописано "Искра", однако сами же скептически относятся к таким доказательствам.

Оригинал этого документа вообще не видели ни в одном государственном органе - ни в НААН, ни в Институте сельского хозяйства Северо-Востока, ни в Госгеокадастре, ни в Роменской государственной райадминистрации Сумской области (где находятся спорные земли).

Более того, Верховный суд и судебные экспертизы уже опровергли версию антикоррупционеров о том, что эти земли действительно имели отношение к НААН.

В то же время, экспертизу, которую заказало НАБУ по этому делу, детективы пытались скрыть и аннулировать. Есть вероятность того, что она могла свидетельствовать о невиновности Сольского.

Сами военные АТО возмущены такими действиями НАБУ и заявляли о готовности доказывать правомерность своих действий.