Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума опубликовала пост о возвращении молодых специалистов в Украину, акцентируя на роли агентства в этом процессе. Эта тема, которую активно продвигает президент Владимир Зеленский как часть стратегии экономического восстановления, похоже становится очередной площадкой для пиара руководительницы АРМА, пишет УНН.

"АРМА возвращает молодежь в Украину... Горжусь тем, что к команде АРМА присоединяются молодые и амбициозные специалисты. Сегодня хочу рассказать историю Елены Алексеенко, которая в свои 24 года сделала сознательный выбор вернуться в Украину, чтобы развивать государство. Елена-выпускница Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. За ее плечами уже есть опыт работы в международных компаниях, а последний год она работала юристом в британской юридической фирме. Но решила вернуться домой, чтобы применить свой опыт и знания для усиления Украины", - написала Дума в ТГ-канале.

По ее словам, теперь молодая специалистка будет работать в Департаменте выявления, розыска и возврата активов в иностранных юрисдикциях АРМА.

Глава агентства отметила, что в центральном аппарате АРМА уже работает значительная часть молодых специалистов - специалисты до 35 лет составляют 41% коллектива (77 работников).

"Это позволяет нам эффективно сочетать опыт старших коллег со свежей энергией и инновационным мышлением молодежи. Двери АРМА всегда открыты для талантливых специалистов, стремящихся менять страну. Присоединяйтесь к команде!",- подчеркнула Елена Дума.

Интересно, что тема возвращения украинцев домой является одной из ключевых в речах Президента Владимира Зеленского. В частности, он акцентирует, что возвращение украинцев из-за границы является ключевым фактором для экономического восстановления страны.

Впрочем, похоже, что Дума пытается использовать эту стратегическую идею в собственных интересах, позиционируя АРМА как лидера в возвращении молодых специалистов. Впрочем, сейчас это лишь частный случай, а не масштабная инициатива. Не является ли это очередной попыткой главы агентства присвоить заслуги в теме, что на самом деле выходит далеко за пределы ее компетенции? Время покажет, насколько реальны результаты такого "возвращения" для страны в целом.

Добавим

Председатель АРМА Елена Дума также активно использует тему МСЭК для собственного пиара.

Она неоднократно заявляла, что именно ее усилия в 2020 году выявили коррупцию в МСЭК, намекая, что это дало толчок ликвидации медкомиссий. Однако ее заявления, несмотря на громкие формулировки, не подтверждаются конкретными действиями или результатами. Зато руководитель часто упоминает о "совещаниях" и "инициативах", которые не приводят к реальным изменениям в работе агентства.

На популизме должностных лиц АРМА вместо реальных действий подчеркивали и в Transparency International Ukraine. Антикоррупционные активисты указывали, что довольно часто наблюдается "противоречивая коммуникация со стороны АРМА или его должностных лиц, совмещенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов".

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о "противоречивой коммуникации" со стороны должностных лиц органа, а взамен рассказали о своих "достижениях" в разработке законопроектов.

Это не единственная критика в адрес АРМА из-за популизма. Ранее эксперты подчеркивали, что агентство больше сосредоточено на политически резонансных делах, связанных с олигархами, чем на эффективном сохранении и управлении переданными активами. Стоит заметить, что Елена Дума в своих публичных выступлениях неоднократно подчеркивала среди "достижений" своей работы передачу в АРМА активов олигархов Дмитрия Фирташа, Михаила Фридмана и российского олигарха Олега Дерипаски.