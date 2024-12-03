Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

ukenru
Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
13:51 • 28828 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
10:09 • 77018 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 117983 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 143851 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 125568 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
 • 121845 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
 • 114383 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
 • 140428 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
 • 104578 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 134017 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
Генсек НАТО предупредил Трампа о "страшной угрозе" для США, если Украина подпишет невыгодное мирное соглашение

Генсек НАТО предупредил Трампа о "страшной угрозе" для США, если Украина подпишет невыгодное мирное соглашение

 • 48135 просмотра
WSJ: Зеленский сигнализирует о готовности к мирным переговорам по завершению войны

WSJ: Зеленский сигнализирует о готовности к мирным переговорам по завершению войны

 • 43684 просмотра
Полученную 1 тыс. грн через "Укрпочту" можно будет потратить только там же-нардеп

Полученную 1 тыс. грн через "Укрпочту" можно будет потратить только там же-нардеп

 • 25910 просмотра
Раде предлагают разрешить гражданским, которые были в плену, увольняться с военной службы

Раде предлагают разрешить гражданским, которые были в плену, увольняться с военной службы

 • 45355 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

14:59 • 17730 просмотра
публикации
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

14:59 • 17730 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 117983 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 143851 просмотра
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

 • 140429 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 184816 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

 • 107686 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

 • 107503 просмотра
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 113976 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 111618 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 113254 просмотра
Актуальное
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Киев  •  УНН

 • 15470 просмотра

Read in English

Елена Дума заявила о возвращении молодой юристки из Британии в АРМА, подчеркивая роль агентства в возвращении специалистов. Эксперты указывают на популизм руководства НОРМА и отсутствие реальных результатов работы.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума опубликовала пост о возвращении молодых специалистов в Украину, акцентируя на роли агентства в этом процессе. Эта тема, которую активно продвигает президент Владимир Зеленский как часть стратегии экономического восстановления, похоже становится очередной площадкой для пиара руководительницы АРМА, пишет УНН.

"АРМА возвращает молодежь в Украину... Горжусь тем, что к команде АРМА присоединяются молодые и амбициозные специалисты. Сегодня хочу рассказать историю Елены Алексеенко, которая в свои 24 года сделала сознательный выбор вернуться в Украину, чтобы развивать государство. Елена-выпускница Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. За ее плечами уже есть опыт работы в международных компаниях, а последний год она работала юристом в британской юридической фирме. Но решила вернуться домой, чтобы применить свой опыт и знания для усиления Украины", - написала Дума в ТГ-канале.

По ее словам, теперь молодая специалистка будет работать в Департаменте выявления, розыска и возврата активов в иностранных юрисдикциях АРМА.

Глава агентства отметила, что в центральном аппарате АРМА уже работает значительная часть молодых специалистов - специалисты до 35 лет составляют 41% коллектива (77 работников).

"Это позволяет нам эффективно сочетать опыт старших коллег со свежей энергией и инновационным мышлением молодежи. Двери АРМА всегда открыты для талантливых специалистов, стремящихся менять страну. Присоединяйтесь к команде!",- подчеркнула Елена Дума.

Интересно, что тема возвращения украинцев домой является одной из ключевых в речах Президента Владимира Зеленского. В частности, он акцентирует, что возвращение украинцев из-за границы является ключевым фактором для экономического восстановления страны.

Впрочем, похоже, что Дума пытается использовать эту стратегическую идею в собственных интересах, позиционируя АРМА как лидера в возвращении молодых специалистов. Впрочем, сейчас это лишь частный случай, а не масштабная инициатива. Не является ли это очередной попыткой главы агентства присвоить заслуги в теме, что на самом деле выходит далеко за пределы ее компетенции? Время покажет, насколько реальны результаты такого "возвращения" для страны в целом.

Добавим

Председатель АРМА Елена Дума также активно использует тему МСЭК для собственного пиара.

Она неоднократно заявляла, что именно ее усилия в 2020 году выявили коррупцию в МСЭК, намекая, что это дало толчок ликвидации медкомиссий. Однако ее заявления, несмотря на громкие формулировки, не подтверждаются конкретными действиями или результатами. Зато руководитель часто упоминает о "совещаниях" и "инициативах", которые не приводят к реальным изменениям в работе агентства.

На популизме должностных лиц АРМА вместо реальных действий  подчеркивали и в Transparency International Ukraine. Антикоррупционные активисты указывали, что довольно часто наблюдается "противоречивая коммуникация со стороны АРМА или его должностных лиц, совмещенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов".

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о "противоречивой коммуникации" со стороны должностных лиц органа, а взамен рассказали о своих "достижениях" в разработке законопроектов.

Это не единственная критика в адрес АРМА из-за популизма. Ранее эксперты подчеркивали, что агентство больше сосредоточено на политически резонансных делах, связанных с олигархами, чем на эффективном сохранении и управлении переданными активами. Стоит заметить, что Елена Дума в своих публичных выступлениях неоднократно подчеркивала среди "достижений" своей работы передачу в АРМА активов олигархов Дмитрия Фирташа, Михаила Фридмана и российского олигарха Олега Дерипаски.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитикапубликации
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина