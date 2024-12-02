Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

В тендере Агентства по розыску и менеджменту активов на поиск управляющего для столичного ТРЦ "Гулливер" журналисты УНН выявили возможные коррупционные риски. В связи с этим в Государственную аудиторскую службу Украины было направлено обращение с просьбой провести мониторинг этой закупки на соответствие законодательству. Сейчас ожидается ответ аудиторов.

Детали

В рамках журналистского расследования был проведен анализ тендерной документации. Ожидаемая стоимость закупки составляет 300 тыс. грн и рассчитана по формуле, где плата управляющего зависит от процента дохода, полученного от управления активами.

Однако, в АРМА не захотели раскрывать методологию определения ожидаемой стоимости, а вместо этого процитировали содержание положений внутреннего приказа №223 от 29.09.2023 о методических рекомендациях по проведению конкурсного отбора управляющих активами.

Анализируя тендерную документацию, установлено, что оценочная стоимость актива составляет более 7,5 млрд грн, а минимальный ежемесячный размер поступлений в государственный бюджет — более 17,3 млн грн.

Согласно приказу АРМА, если стоимость актива превышает 10 млн грн, ожидаемая стоимость должна рассчитываться по другой формуле. Получается, что АРМА выбрало формулу, применение которой противоречит их собственным методическим рекомендациям.

Учитывая выявленные несоответствия, информационное агентство "Украинские Национальные Новости" обратилось в Государственную аудиторскую службу Украины с просьбой начать мониторинг указанной закупки на предмет соблюдения требований законодательства о публичных закупках. Обращение было зарегистрировано и сейчас ожидается решение аудиторов.

Также обращаем внимание, что приказ, которым пользуется АРМА, не прошел антикоррупционную экспертизу, не зарегистрирован в Минюсте и не имеет заключения относительно регуляторного влияния. Зато регулирует вопросы, которые влияют на поступления в государственный бюджет.

Процедура закупок АРМА, несмотря на заявленную прозрачность, вызывает серьезные подозрения в коррупционных рисках. Необходимо обеспечить контроль за такими тендерами, чтобы избежать потерь для государственного бюджета и создать честные условия для всех участников. Редакция продолжит следить за ходом мониторинга и обнародовать новые детали по этому тендеру.

Напомним

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Глава агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Среди условий — которые должны выполнить участники конкурса, - имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 миллионов гривен, профессиональный коллектив, подтвержденный опыт управления аналогичными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

Однако эксперты раскритиковали установление очень "узких" критериев для потенциальных управляющих арестованным имуществом, как в ситуации с конкурсом на управление ТРЦ "Гулливер", ведь это может ограничить конкуренцию и поставить под сомнение прозрачность процесса.

Кроме того, объявляя конкурс, Агентство по розыску и менеджменту активов не учло то, что здание ТРЦ "Гулливер" является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых – "Ощадбанк". Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, не имеет никакого упоминания о необходимости выплачивать ссуду.

В "Ощадбанке" неоднократно заявляли, что решение о передаче "Гулливера" в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Недополученные "Ощадбанком" доходы из-за прекращения выплат по кредиту могут достичь более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса, заместитель председателя правления "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL, Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ "Гулливер", если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок "Гулливера" отдадут "непонятному управляющему".

Лишь после этого и под давлением общественности, представители АРМА все же решили встретиться с заместителем председателя правления "Ощадбанка", ответственным за работу с NPL, Арсеном Милютиным, чтобы обсудить вопросы управления арестованным активом, которые затрагивают интересы Государственного банка в части погашения долгов по кредитам. К консенсусу на совещании ожидаемо дойти не удалось и стороны договорились "продолжить взаимодействие". Милютин сообщил, что на встрече в АРМА пообещали еще раз "детально исследовать" соответствующие нормативно-правовые акты на предмет возможности включить в расходы на управление платежи банкам-кредиторам. Однако, стоит отметить, что риторика АРМА после этой встречи кардинально не изменилась-они продолжают оправдываться, что действующее законодательство не позволяет агентству становиться кредитором или должником в обязательствах владельца актива.