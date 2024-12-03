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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полученную 1 тыс. грн через "Укрпочту" можно будет потратить только там же-нардеп

Полученную 1 тыс. грн через "Укрпочту" можно будет потратить только там же-нардеп

Киев  •  УНН

 • 3774 просмотра

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Получив выплату в 1000 грн по программе "Зимняя еподдержка" в Укрпочте, ее можно потратить только на товары этого учреждения. Программа будет действовать с 1 декабря 2024 по 28 февраля 2025 года.

Денежную выплату в размере 1000 гривен по программе "Зимняя Еподдержка" можно будет оформить в том числе и в отделении "Укрпочты". Получив эту тысячу грн в отделении, человек может использовать ее только там же-на покупку товаров, которые предлагает "Укрпочта" или на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Утро), передает УНН.  

Те лица могут быть разочарованы, которые получат эту зимнюю поддержку через "Укрпочту". Потому что их можно будет потратить только на те товары, которыми торгует "Укрпочта". А это туалетная бумага, гречка, журналы. Не знаю чем они там торгуют, в разных "Укрпочтах" разный ассортимент. Или на оплату коммунальных услуг. Для пенсионеров это хорошая поддержка и действительно много обращаются относительно того, каким образом можно зарегистрироваться, получить эти деньги

- пояснила Василевская-Смаглюк.

Кроме того, она рассказала о пользе программы для бизнеса, сколько потратить 1000 гривен можно будет только у представителей национального бизнеса и это не может быть производитель, работающий на упрощенной системе налогообложения. Таким образом, человек потратит деньги с помощи на товар, украинский производитель уплатит с них налоги, и они таким образом пойдут на армию.  

"Укрпочта "начинает выплаты по программе" Зимняя еподдержка " 4 декабря.  

Сделать 1,5-2 млн дронов для ВСУ вполне реально, но очень мало денег - Зеленский27 авг. 2024, 13:27 • 21419 просмотров

Дополнение

1 декабря в Украине стартовала программа "Зимняя поддержка". Программа будет действовать три месяца – с 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года.

В частности, ее можно потратить на благотворительность задонатив на ВСУ.    

2 декабря Зеленский сообщал, что уже более 3 миллионов 200 тысяч заявок поступило от украинцев на выплату 1 тысячи в рамках программы "Зимняя поддержка". 

Ранее к президенту Украины Зеленскому обратились с петициями об отказе от реализации новой программы еподдержка о предоставлении 1000 грн на человека. В частности, люди просят направить данные средства на производство оружия, в пользу финансирования программ по реабилитации ветеранов войны.  

Петиция с призывом отменить или пересмотреть программу выплаты украинцам 1 тыс. грн набрала более 25 тыс. необходимых голосов.  

Нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на документ об изменениях постановления правительства №952 сообщал, что на "зимнюю поддержку" украинцев из госбюджета в этом году потратят 5 млрд гривен, в следующем 10 млрд грн.      

Первый вице-премьер-министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что финансирование программы "Зимняя поддержка" будет происходить из средств, которые были заложены в бюджете 2024 года.  

добавим  

Председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа сообщала ,что  если изменится интенсивность боевых действий, будут огромные перебои с поставками оружия от международных партнеров, то нужно будет вносить изменения в государственный бюджет 2025 года на оборону.   

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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