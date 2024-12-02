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"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

Киев  •  УНН

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В Восточной Азии обнаружен новый вид древнего человека Juluren с мозгом большим, чем у современного Homo sapiens. Окаменелости, найденные в Китае, обладают уникальными характеристиками, которые отличают их от других известных гоминидов.

Вчені виявили новий вид стародавньої людини, якого мозок був більшим, ніж в сучасних людей, пише УНН з посиланням на наука предупреждение.

детали

В журнале Nature вышла "провокационная" статья о целой новой группе древних людей - двоюродных братьях денисовцах и неандертальцах, которые когда-то жили рядом с Homo sapiens в Восточной Азии более 100 000 лет назад.

Речь идет о том, что, вероятно, мозг людей, которые когда-то охотились на лошадей, был больше, чем, например, у нашего вида.

Палеоантрополог Сюцзе Ву Китайской академии наук (CAS) и антрополог Кристофер Бе из Гавайского университета назвали эту новую группу Juluren, что означает "люди с большой головой".

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Ранее некоторые ученые приписывали окаменелости Homo juluensis денисовцам, которые представляют собой группу древних людей, родственных неандертальцам, которые когда-то жили рядом с современными людьми и даже спаривались с ними в некоторых частях Азии.

Тем не менее ученые рассмотрели, найденные в Китае, окаменелости ближе и сказали, что черты некоторых из них, нельзя просто отнести к виду современных людей, неандертальцев, денисовцев или Homo erectus, гоминидов.

Взятые вместе, эти окаменелости представляют новую форму гоминина с большим мозгом

- подытожили Сюцзе Ву и Кристофер Бе.

За последние два десятилетия генеалогическое древо человека очень сильно изменилось и различить и назвать все его ветви довольно сложно, из-за того, что каждые несколько лет появляются новые, которые переплетаются с другими отраслями жизни.

Так, например, в 2003 году ученые обнаружили Homo floresiensis – самый маленький из известных видов человека, который жил не менее 100 000 лет назад на острове в Индонезии.

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В 2007 году археологи обнаружили на Филиппинах Homo luzonensis – совершенно новый вид гоминидов 67 000 лет назад.

В 2018 году палеоантропологи получили окаменелость из Северо-Восточного Китая, которая оказалась вымершим видом архаичного человека, возможно, связанным с денисовцами.

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Только в 2021 году ученые официально обозначили вид Homo longi.Разнообразные окаменелости, принадлежащие H. juluensis, имеют классические неандертальские характеристики зубов. Но некоторые черты не наблюдаются у других известных гоминидов, включая денисовцев.

В 2023 году, например, ученые обнаружили окаменелость гоминина в Китае, которая не была похожа ни на одну другую из всех известных человеческих окаменелостей. Сюцзе Ву и Кристофер Бе говорят, что это хороший пример "сложности эволюционной записи человека".

Во всяком случае Восточноазиатский летописи побуждают нас признать, насколько сложна человеческая эволюция в более общем плане, и действительно заставляют нас пересмотреть и переосмыслить наши интерпретации различных эволюционных моделей

- пишут они.

Напомним 

В Германии было обнаружено сокровище из почти 3000 римских монет III века нашей эры за пределами границ империи. Находка сделана в горах Вестервальд, вдали от известных поселений того времени, что вызывает вопросы у ученых.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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