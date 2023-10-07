Херсон утром получил вражеский удар, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Российские войска сегодня утром нанесли удар по Херсону, известно об одном раненом человеке, сообщил в субботу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"Во время утреннего обстрела Днепровского района Херсона российскими оккупантами был ранен мужчина 52 лет", - сообщил Мрочко в Telegram.
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На момент вражеской атаки мужчина находился во дворе собственного дома, отметил глава ОВА.
"Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали", - указал Мрочко.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.