Херсон вранці зазнав ворожого удару, є поранений

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"Під час ранкового обстрілу Дніпровського району Херсона російськими окупантами був поранений чоловік 52 років", - повідомив Мрочко у Telegram.

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На момент ворожої атаки чоловік перебував на подвір'ї власного будинку, зазначив голова ОВА.

"Постраждалого у стані середньої тяжкості ушпиталили", - вказав Мрочко.

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За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.