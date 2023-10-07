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Херсон вранці зазнав ворожого удару, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці завдали удару по Херсону, відомо про одну поранену людину, повідомив у суботу голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

Цитата

"Під час ранкового обстрілу Дніпровського району Херсона російськими окупантами був поранений чоловік 52 років", - повідомив Мрочко у Telegram.

Деталі

На момент ворожої атаки чоловік перебував на подвір'ї власного будинку, зазначив голова ОВА.

"Постраждалого у стані середньої тяжкості ушпиталили", - вказав Мрочко.

Доповнення

За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

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