Херсон вранці зазнав ворожого удару, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці завдали удару по Херсону, відомо про одну поранену людину, повідомив у суботу голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Під час ранкового обстрілу Дніпровського району Херсона російськими окупантами був поранений чоловік 52 років", - повідомив Мрочко у Telegram.
Деталі
На момент ворожої атаки чоловік перебував на подвір'ї власного будинку, зазначив голова ОВА.
"Постраждалого у стані середньої тяжкості ушпиталили", - вказав Мрочко.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.