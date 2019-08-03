Харьковчанин в пьяном споре застрелил друга своего пасынка

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 92278 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100158 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129037 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139078 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127153 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128577 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130584 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153177 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151134 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Харьковчанин в пьяном споре застрелил друга своего пасынка

Харьковчанин в пьяном споре застрелил друга своего пасынка

Киев  •  УНН

 • 12136 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Харьковчанин в пьяной споре выстрелил в глаз товарищ своего пасынка. Пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

По словам заместителя руководителя местной прокуратуры Ивана Неизвестного, досудебным расследованием установлено, что в апреле этого года около 21 часов пасынок обвиняемого вернулся домой вместе со своим 26-летним другом. Ребята изрядно выпили, поэтому едва держались на ногах.

“Родня начала вкладывать сына спать, а товарищ, оставшийся за дверью, никак не мог успокоиться. Он стучал в дверь и просил, чтобы друг срочно вышел к нему на лестничную площадку. Но вместо товарища в подъезд вышел его отчим. Муж тоже был в нетрезвом состоянии и еще и прихватил с собой пистолет под патрон флобера. Между ними возник спор. Отчим достал пистолет и выстрелил парню в глаза. Молодой человек, не приходя в сознание, скончался в больнице”, — говорится в сообщении.

Также, Харьковская местная прокуратура № 5 направила в Червонозаводский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении 45-летнего харьковчанина, которого подозревают в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

“Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре застрелили подозреваемого, который находился под домашним арестом.

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