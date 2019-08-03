Харьковчанин в пьяном споре застрелил друга своего пасынка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Харьковчанин в пьяной споре выстрелил в глаз товарищ своего пасынка. Пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
По словам заместителя руководителя местной прокуратуры Ивана Неизвестного, досудебным расследованием установлено, что в апреле этого года около 21 часов пасынок обвиняемого вернулся домой вместе со своим 26-летним другом. Ребята изрядно выпили, поэтому едва держались на ногах.
“Родня начала вкладывать сына спать, а товарищ, оставшийся за дверью, никак не мог успокоиться. Он стучал в дверь и просил, чтобы друг срочно вышел к нему на лестничную площадку. Но вместо товарища в подъезд вышел его отчим. Муж тоже был в нетрезвом состоянии и еще и прихватил с собой пистолет под патрон флобера. Между ними возник спор. Отчим достал пистолет и выстрелил парню в глаза. Молодой человек, не приходя в сознание, скончался в больнице”, — говорится в сообщении.
Также, Харьковская местная прокуратура № 5 направила в Червонозаводский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении 45-летнего харьковчанина, которого подозревают в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
“Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Днепре застрелили подозреваемого, который находился под домашним арестом.