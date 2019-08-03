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Харків’янин у п’яній суперечці застрелив приятеля свого пасинка

Харків’янин у п’яній суперечці застрелив приятеля свого пасинка

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Харків’янин у п’яній суперечці вистрелив в око товаришу свого пасинка. Потерпілий помер у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

За словами, заступника керівника місцевої прокуратури Івана Невідомого, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні цього року близько 21 години пасинок обвинуваченого повернувся додому разом із своїм 26-річним товаришем. Хлопці добряче випили, тому ледь трималися на ногах.

“Рідня почала вкладати сина спати, а товариш, який залишився за дверима, ніяк не міг заспокоїтися. Він стукав у двері та просив, щоб друг терміново вийшов до нього на сходовий майданчик. Та замість товариша у під’їзд вийшов його вітчим. Чоловік теж був на підпитку та ще й прихопив з собою пістолет під патрон флобера. Між ними виникла суперечка. Вітчим дістав пістолет та вистрелив хлопцю в око. Молодик, не приходячи до тями, помер у лікарні”, — йдеться в повідомленні.

Також, Харківська місцева прокуратура № 5 направила до Червонозаводського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно 45-річного харків’янина, якого підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

“Наразі на вимогу прокуратури зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі застрелили підозрюваного, який перебував під домашнім арештом.

Українські Національні Новини

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