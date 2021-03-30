В свою очередь, МИД Украины проверяет наличие среди жертв и пострадавших украинском.
Катастрофа на железной дороге в Египте: арестовали восьмерых железнодорожных работников
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Главный прокурор Египта в понедельник приказал восьми железнодорожным работникам, в том числе двум машинистам поездов, оставаться под стражей по их вероятную роль в смертельной катастрофе на юге страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Генеральный прокурор Хамада эль-Саве в своем заявлении пересмотрел уменьшение количества убитых до 18 и 200 раненых, в том числе детей. В субботу министр здравоохранения Хала Заед заявила на пресс-конференции, что по меньшей мере 19 человек погибли и 185 пострадали. Это количество уменьшилось с 32 убитых, первоначально объявленных в пятницу.
Среди лиц, которым предписано оставаться под стражей, были двое машинистов и их помощники, сказал эль-Сове. По его словам, под арестом также охранник диспетчерской башни, начальник управления дорожного движения в соседней провинции Ассиут и еще двое охранников.
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Что было раньше
в Египте к югу от столицы страны Каира в пятницу столкнулись два пассажирских поезда. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов. По данным государственного железнодорожного управления Египта, один из поездов совершил внезапную остановку после того, как неизвестные пассажиры "активировали аварийные тормоза в нескольких вагонах". После этого в него врезался другой поезд.
Железнодорожные аварии в Египте происходят почти каждую неделю. Это вызвано сильной изношенностью подвижного состава и устаревшими системами контроля за движением поездов.