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Катастрофа на залізниці у Єгипті: арештували вісьмох залізничних працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Головний прокурор Єгипту в понеділок наказав восьми залізничним працівникам, у тому числі двом машиністам поїздів, залишатись під вартою за їх ймовірну роль у смертельній катастрофі на півдні країни. Про це пише УНН з посиланням на АР.
Деталі
Генеральний прокурор Хамада ель-Саві у своїй заяві переглянув зменшення кількості вбитих до 18 та 200 поранених, у тому числі дітей. У суботу міністр охорони здоров'я Хала Заєд заявила на прес-конференції, що щонайменше 19 людей загинули та 185 постраждали. Ця кількість зменшилася з 32 вбитих, спочатку оголошених у п'ятницю.
Серед осіб, яким наказано залишатись під вартою, були двоє машиністів та їх помічники, сказав ель-Сові. За його словами, під арештом також охоронець диспетчерської вежі, начальник управління дорожнього руху в сусідній провінції Ассіут та ще двоє охоронців.
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Що було раніше
у Єгипті на південь від столиці країни Каїра у п’ятницю зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті зіткнення кілька вагонів зійшли з колії. За даними державного залізничного управління Єгипту, один з потягів здійснив раптову зупинку після того, як невідомі пасажири “активували аварійні гальма в декількох вагонах”. Після цього у нього врізався інший поїзд.
Залізничні аварії у Єгипті відбуваються майже щотижня. Це викликано сильною зношеністю рухомого складу і застарілими системами контролю за рухом поїздів.