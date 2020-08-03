Катамаран с тремя людьми перевернулся в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Хмельницкой области спасли мужчину, женщину и 11-летнего ребенка, которые перевернулись на катамаране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
"2 августа в 17:48 спасатели... в бинокль увидели, как на реке Днестр вблизи села Рудковцы Новоушицкого района, перевернулся катамаран и три человека - мужчина, женщина и 11-летняя дочь оказались в воде и нуждаются в помощи. Спасатели отправились на помощь. На спасательной лодке пострадавшие были доставлены на берег", - говорится в сообщении.
Напомним, с начала года на водных объектах Украины погиб 771 человек, 242 удалось спасти.