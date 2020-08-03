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Катамаран із трьома людьми перевернувся на Хмельниччині

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. На Хмельниччині врятували чоловіка, жінку та 11-річну дитину, які перевернулися на катамарані. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Хмельницькі області.

"2 серпня о 17:48 рятувальники…у бінокль побачили, як на річці Дністер, поблизу села Рудківці Новоушицького району, перевернувся катамаран і троє людей — чоловік, дружина та 11-річна донька опинилися у воді та потребують допомоги. Рятувальники вирушили на допомогу. На рятувальному човні потерпілих було доправлено до берега", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, від початку року на водних об’єктах України загинула 771 людина, 242 вдалося врятувати.

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