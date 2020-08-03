Катамаран із трьома людьми перевернувся на Хмельниччині

"2 серпня о 17:48 рятувальники…у бінокль побачили, як на річці Дністер, поблизу села Рудківці Новоушицького району, перевернувся катамаран і троє людей — чоловік, дружина та 11-річна донька опинилися у воді та потребують допомоги. Рятувальники вирушили на допомогу. На рятувальному човні потерпілих було доправлено до берега", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, від початку року на водних об’єктах України загинула 771 людина, 242 вдалося врятувати.