Канцлер Австрии о доходах от активов рф: для нас, нейтральных, важно, чтобы деньги не шли на оружие и боеприпасы

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на фоне предложения Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов для покупки оружия для Украины отметил, что для его страны, как для нейтральной, "должно быть обеспечено, чтобы деньги, на которые мы даем наше согласие, не тратились на оружие и боеприпасы", сообщает Reuters, пишет УНН.

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Как отмечает издание, идея использовать вырученные средства в пользу Украины пользуется широкой поддержкой среди правительств ЕС, о чем говорят дипломаты. Но использовать деньги для покупки оружия для некоторых стран, как указано, более проблематично.

Издание отмечает, что это предложение вызывает вопросы, в частности, у нейтральных стран, или тех, которые не входят в военные союзы, "такие как Мальта, Австрия и Ирландия".

"Для нас, нейтральных, должно быть обеспечено, чтобы деньги, на которые мы даем наше согласие, не тратились на оружие и боеприпасы", - сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Также отмечается, что внимание будет приковано к реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который поддерживает более тесные связи с Москвой, чем другие лидеры ЕС, и выступает против отправки оружия Украине.

При этом издание отмечает, что окончательного решения на саммите не ожидается. Но лидеры укажут, как ЕС должен действовать с этим предложением.

Решения по доходам от активов рф для Украины на саммите ЕС не ожидается, Венгрия против предложения - DW