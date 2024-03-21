Канцлер Австрии о доходах от активов рф: для нас, нейтральных, важно, чтобы деньги не шли на оружие и боеприпасы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  72621 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  105674 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  104674 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  131926 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  127952 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141559 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145251 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133503 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128394 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125543 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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Оккупанты заставляют украинских школьников поднимать вражеский флаг и петь гимн - Федоров

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20 марта 2024, 10:44  •  179783 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  279810 просмотра

Канцлер Австрии о доходах от активов рф: для нас, нейтральных, важно, чтобы деньги не шли на оружие и боеприпасы

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на фоне предложения Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов для покупки оружия для Украины заявил, что для его нейтральной страны важно, чтобы деньги не были потрачены на оружие и боеприпасы.

Война •   •  8207 просмотра
Канцлер Австрии о доходах от активов рф: для нас, нейтральных, важно, чтобы деньги не шли на оружие и боеприпасы

Во вселенной Minecraft появились соляные копи украинского Соледара

Как сообщает UNITED24, цель проекта - напомнить миру о войне в Украине и собрать средства на восстановление Великокостромской гимназии, которую разрушили россияне.

Война •   •  7176 просмотра
Во вселенной Minecraft появились соляные копи украинского Соледара

В Харькове ликвидировали масштабный пожар в результате вчерашнего ракетного удара по предприятию

Спасатели потушили пожар на площади около 10 000 квадратных метров, возникший в результате ракетного удара россии по гражданскому производственному объекту в Харькове.

Общество •   •  7821 просмотра
В Харькове ликвидировали масштабный пожар в результате вчерашнего ракетного удара по предприятию

Сырский созвонился с начальником штаба войск Франции: обсудили ситуацию на фронте и тренировки украинских военных

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский обсудил с начальником штаба войск Франции ситуацию на поле боя и помощь в подготовке украинских военнослужащих во Франции.

Война •   •  9943 просмотра
Сырский созвонился с начальником штаба войск Франции: обсудили ситуацию на фронте и тренировки украинских военных

Удар рф по Николаеву: известно уже о 6 пострадавших

6 человек получили ранения и 1 женщина погибла в результате обстрела Николаева российскими баллистическими ракетами, сообщают местные власти.

Война •   •  7868 просмотра
Удар рф по Николаеву: известно уже о 6 пострадавших

В последний момент: на Байконуре отменили запуск к МКС корабля с тремя космонавтами

Запуск российского космического корабля с российским космонавтом, белорусским космонавтом и американским астронавтом на Международную космическую станцию был автоматически отменен в последний момент на космодроме Байконур по неизвестным причинам.

Новости Мира •   •  8745 просмотра
В последний момент: на Байконуре отменили запуск к МКС корабля с тремя космонавтами

Глава МИД Сербии прибыл в москву на встречу с лавровым

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудив двусторонние отношения, ситуацию в Косово и на Балканах, а также более широкие международные вопросы, подчеркнув прочные связи между Сербией и Россией.

Новости Мира •   •  8441 просмотра
Глава МИД Сербии прибыл в москву на встречу с лавровым

Оккупанты заставляют украинских школьников поднимать вражеский флаг и петь гимн - Федоров

На временно оккупированных территориях Украины в местных школах усилили меры пророссийской пропаганды: там введен порядок поднятия вражеского флага и исполнения гимна оккупантов.

Война •   •  9275 просмотра
Оккупанты заставляют украинских школьников поднимать вражеский флаг и петь гимн - Федоров

Убил женщину и сбросил в водоем чемодан с ее расчлененным телом: к 15 годам тюрьмы приговорили адвоката

Адвокат был приговорен к 15 годам лишения свободы, он убил женщину и сбросил в водоем чемодан с ее расчлененным телом.

Криминал и ЧП •   •  8153 просмотра
Убил женщину и сбросил в водоем чемодан с ее расчлененным телом: к 15 годам тюрьмы приговорили адвоката

Бельгия поддерживает план ЕС использовать доходы от замороженных активов рф для закупки оружия для Украины

Премьер-министр Бельгии приветствует предложение ЕС использовать доходы от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины, называя это разумным способом.

Война •   •  9888 просмотра
Бельгия поддерживает план ЕС использовать доходы от замороженных активов рф для закупки оружия для Украины