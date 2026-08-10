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Камеры на дронах британской морской пехоты тайно передавали данные в Китай - СМИ

Киев • УНН

 • 3092 просмотра

Камеры на беспилотниках K3 Scout Королевской морской пехоты передавали технические данные на IP-адрес в Китае. Минобороны Великобритании отключило интернет-соединение камер после обнаружения нарушения.

Камеры на дронах британской морской пехоты тайно передавали данные в Китай - СМИ

Камеры на беспилотниках наблюдения, которые используют британские королевские морские пехотинцы, передавали технические данные на IP-адрес в Китае. После обнаружения этого факта Министерство обороны Великобритании отключило интернет-соединение камер. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

"Катера специального назначения, предназначенные для использования в запланированных миссиях в Персидском заливе, были оснащены компонентами китайского производства. Беспилотники-шпионы Королевского флота, используемые элитными спецподразделениями Великобритании, тайно отправляли данные в Китай", – пишет издание.

По имеющимся данным, камеры на беспилотниках наблюдения K3 Scout имели компоненты китайского производства, которые тайно передавали информацию. После обнаружения нарушения Министерство обороны Великобритании было вынуждено отключить все интернет-соединения с камерами.

"Это разоблачение вызывает опасения, что Пекин пытается шпионить за британскими военнослужащими после многих лет предупреждений службы безопасности об угрозе со стороны этой страны. Дроны были поставлены крупным британским оборонным подрядчиком Kraken Technology Group, который приобрел камеры у третьей стороны, гарантировавшей их безопасность. Расследование по дронам показало, что камеры передавали на IP-адрес в Китае "сообщения о сердцебиении" – данные для подтверждения их работы в сети и нормального режима функционирования", – пишет издание.

В издании отмечается, что Министерство обороны настаивало на отсутствии каких-либо доказательств того, что конфиденциальные данные или системы были отправлены за границу, однако это открытие вызвало опасения относительно национальной безопасности.

Напомним

Исследование Arctic Wolf Networks выявило, что китайская шпионская платформа LightSpy используется в 13 странах для слежки. Она позволяет похищать данные, а ее инфраструктура насчитывает 117 серверов.

Алла Киосак

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