Кабмин уже в эту среду может назначить нового главу Нацполиции - Е.Захаров

"Решение об утверждении руководителя Национальной полиции можно ожидать в ближайшие дни", - сказал Е.Захаров.

Он уточнил, что комиссия рекомендовала провести индивидуальные встречи с каждым из трех кандидатов на пост главы Нацполиции, а после подавать избранную министром А.Аваковым кандидатуру на рассмотрение Кабинета министров.

"Министр намерен сегодня провести встречи со всеми кандидатами, после этого он будет в ближайшие дни рекомендовать одного из них Премьер-министру на утверждение правительства. Я не исключаю, что в среду услышим имя (кандидата на пост главы Нацполиции - ред)", - резюмировал Е.Захаров.

Напомним, конкурсная комиссия выбрала трех кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины, а именно Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева, которых предложила министру внутренних дел Арсену Авакову.