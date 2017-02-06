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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин уже в эту среду может назначить нового главу Нацполиции - Е.Захаров

Киев • УНН

 • 6299 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Кабинет министров Украины может уже в эту среду назначить главу Национальной полиции Украины. Об этом сообщил секретарь конкурсной комиссии Евгений Захаров, передает корреспондент УНН.

Кабмин уже в эту среду может назначить нового главу Нацполиции - Е.Захаров

"Решение об утверждении руководителя Национальной полиции можно ожидать в ближайшие дни", - сказал Е.Захаров.

Он уточнил, что комиссия рекомендовала провести индивидуальные встречи с каждым из трех кандидатов на пост главы Нацполиции, а после подавать избранную министром А.Аваковым кандидатуру на рассмотрение Кабинета министров.

"Министр намерен сегодня провести встречи со всеми кандидатами, после этого он будет в ближайшие дни рекомендовать одного из них Премьер-министру на утверждение правительства. Я не исключаю, что в среду услышим имя (кандидата на пост главы Нацполиции - ред)", - резюмировал Е.Захаров.

Напомним, конкурсная комиссия выбрала трех кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины, а именно Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева, которых предложила министру внутренних дел Арсену Авакову.

Украинские Национальные Новости

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