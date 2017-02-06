Кабмін вже цієї середи може призначити нового голову Нацполіції - Є.Захаров
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кабінет міністрів України може вже цієї середи призначити голову Національної поліції України. Про це повідомив секретар конкурсної комісії Евген Захаров, передає кореспондент УНН.
"Рішення про затвердження керівника Національної поліції можна чекати найближчими днями", - сказав Є.Захаров.
Він уточнив, що комісія рекомендувала провести індивідуальні зустрічі кожним з трьох кандидатів на посаду голови Нацполіції, а після того подавати обраного міністром А.Аваковим кандидатуру на розгляд Кабінету міністрів.
"Міністр має намір сьогодні провести зустрічі з усіма кандидатами, після того він буде найближчими днями рекомендувати одного з них Прем'єр-міністру на затвердження уряду. Я не виключаю, що в середу почуємо ім'я (кандидата на посаду голови Нацполіції - ред)", - резюмував Є.Захаров.
Нагадаємо, конкурсна комісія обрала трьох кандидатів на посаду голови Національної поліції України, а саме Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва, яких запропонувала міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.