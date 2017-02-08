Кабмин внес изменения в порядок выплаты соцстипендий студентам

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, говорится о дополнении некоторыми категориями студентов, имеющих право на социальные стипендии.

"В первую очередь, речь идет о детях-инвалидах и инвалидах 1-3 групп, лицах, которые получают государственную социальную помощь как малообеспеченные семьи, и социальных стипендиях, получаемых по решениям Верховной Рады Украины", - сказал министр, представляя проект постановления на заседании правительства.

Как сообщал УНН, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич выступила за более жесткие условия для получения стипендии студентами.