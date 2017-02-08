Кабмин внес изменения в порядок выплаты соцстипендий студентам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в постановление Кабмина от 28 декабря 2016 г. №1045, которым предусмотрено изменение порядка выплаты студентам социальных стипендий, передает корреспондент УНН.
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, говорится о дополнении некоторыми категориями студентов, имеющих право на социальные стипендии.
"В первую очередь, речь идет о детях-инвалидах и инвалидах 1-3 групп, лицах, которые получают государственную социальную помощь как малообеспеченные семьи, и социальных стипендиях, получаемых по решениям Верховной Рады Украины", - сказал министр, представляя проект постановления на заседании правительства.
Как сообщал УНН, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич выступила за более жесткие условия для получения стипендии студентами.