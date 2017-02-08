Кабмін вніс зміни до порядку виплати соцстипендій студентам
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови Кабміну від 28 грудня 2016 року №1045, якими передбачена зміна порядку виплати студентам соціальних стипендій, передає кореспондент УНН.
За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, йдеться про доповнення деякими категоріями студентів, які мають право на соціальні стипендії.
“В першу чергу, мова йде про дітей-інвалідів та інвалідів 1-3 груп, осіб, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім’ї, і соціальних стипендій, які отримуються за рішеннями Верховної Ради України”, — сказав міністр, представляючи проект постанови на засіданні уряду.
Як повідомляв УНН, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич виступила за жорсткіші умови для отримання стипендії студентами.