Израиль показал неопубликованные рукописи Кафки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Национальная библиотека Израиля представила неопубликованные произведения Франца Кафки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
“Часть (рисунков — ред.) известна, другие — нет. Возможно, это одна из самых важных вещей ... Все произведения Кафки, которые у нас сейчас есть, будут оцифрованы и будут открыты для публики во всем мире”, — сказал Стефан Литт, куратор гуманитарных наук в Национальной библиотеке Израиля.
Израильская библиотека получила права опубликовать рукописи и архивы Ф. Кафки в результате долгих судебных разбирательств, которые закончились еще в 2016 году. Коллекция рукописей собирали в Израиле, Германии и Швейцарии.
В библиотеке представлены сотни личных писем другу писателя Максу Броду и другим, три черновых варианта “Подготовка к свадьбе в деревне”, тетрадь, в которой он практиковал иврит, и даже рисунки. Перед смертью в 1924 году Ф. Кафка оставил все свои работы своему другу и редактору Максу Броду, дав ему указание сжечь каждую рукопись, не читая ее. Брод проигнорировал и опубликовал многие сочинения Ф. Кафки, в том числе “Судебный процесс” и “Замок”.
В Израиле сообщают, что часть коллекции будет доступна онлайн к концу 2019 года.
Как сообщал УНН, в Турции уничтожили 300 тысяч книг после попытки военного переворота в 2016 году.