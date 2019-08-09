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Ізраїль показав неопубліковані рукописи Кафки

Ізраїль показав неопубліковані рукописи Кафки

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Національна бібліотека Ізраїлю представила неопубліковані твори Франца Кафки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

“Частина (малюнків — ред.) відома, інші — ні. Можливо, це одна з найважливіших речей... Усі твори Кафки, які у нас зараз є, будуть оцифровані і будуть відкриті для публіки в усьому світі”, — сказав Стефан Літт, куратор гуманітарних наук у Національній бібліотеці Ізраїлю.

Ізраїльська бібліотека отримала права опублікувати рукописи та архіви Ф. Кафки в результаті довгих судових розглядів, які закінчилися ще в 2016 році. Колекція рукописів збирали в Ізраїлі, Німеччині і Швейцарії.

У бібліотеці представлені сотні особистих листів одному письменника Максу Броду і іншим, три чорнових варіанти “Підготовка до весілля в селі”, зошит, в якому він практикував іврит, і навіть малюнки. Перед смертю в 1924 році Ф. Кафка залишив всі свої роботи своєму другові та редактору Максу Броду, давши йому вказівку спалити кожен рукопис, не читаючи їх. Брод проігнорував і опублікував багато творів Ф. Кафки, в тому числі “Судовий процес” і “Замок”.

В Ізраїлі повідомляють, що частина колекції буде доступна онлайн до кінця 2019 року.

Як повідомляв УНН, в Туреччині знищили 300 тисяч книг після спроби військового перевороту в 2016 році.

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