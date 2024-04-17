Израиль нанес удар по объектам "Хезболлы" в Ливане

Воздушные Силы Израиля заявили, что их истребители нанесли удары по объектам инфраструктуры Хазеболлы в Бальбеке, что в Восточном Ливане. Об этом пишет УНН.

Ранее этим вечером истребители ВВС атаковали террористическую инфраструктуру, используемую системой противовоздушной обороны террористической организации "Хезболла" в районе к северу от Баальбака. - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что недавно истребители атаковали военные здания и инфраструктуру террористической организации "Хезболла" в районах А-Накура и Ярин на юге Ливана, и добавили кадры поражения.