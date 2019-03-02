Изоляция РФ может углубится из-за реакции на решение Гааги по "Нафтогазу" - эксперт

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Реакция России на решение арбитража в Гааге, который признал незаконным отчуждение РФ активов НАК "Нафтогаз Украины" стоимостью более 5 млрд долл. в Крыму, может привести к ее дальнейшей международной изоляции. Об этом заявил эксперт аналитического центра Atlantic Council, экономист Андерс Аслунд, передает УНН.

"Это значительное событие! 5 миллиардов Украине от Российской Федерации. Вероятно, Россия снова откажется платить, что еще больше отдалит ее на международном уровне", - написал Аслунд в Twitter.

Напомним, о положительном для "Нафтогаза" решении Третейского суда в Гааге 1 марта сообщил глава НАК Андрей Коболев.

По его словам, компании удалось доказать, что юрисдикция трибунала распространяется на этот случай, а также, что Россия виновна в потере "Нафтогазом Украины" активов в Крыму. Стоимость утраченных от аннексии Крыма активов компания оценивает в сумму около 5 миллиардов долларов США, отметил Коболев.

This is big! $ 5 billion to Ukraine from the Russian Federation. Presumably Russia will refuse to pay again, which will further alienate it internationally. https://t.co/n8J8jq2cO6

- Anders Åslund (@anders_aslund) 1 марта 2019 г.

Международный трибунал принял решение в пользу Нафтогаза, и постановил, что Российская Федерация, в соответствии с двусторонним соглашением о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией, отвечает за незаконный захват активов Нафтогаза в Крыму.

- Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) 1 марта 2019 г.

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