Ізоляція РФ може поглибиться через реакцію на рішення Гааги щодо "Нафтогазу" - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Реакція Росії на рішення арбітражу у Гаазі, який визнав незаконною експропріацію РФ активів НАК "Нафтогаз України" вартістю понад 5 млрд дол. у Криму, може призвести до її подальшої міжнародного ізоляції. Про це заявив експерт аналітичного центру Atlantic Council, економіст Андерс Аслунд, передає УНН.
"Це значна подія! 5 мільярдів Україні від Російської Федерації. Ймовірно, Росія знову відмовиться платити, що ще більше віддалить її на міжнародному рівні", - написав Аслунд у Twitter.
Нагадаємо, про позитивне для “Нафтогазу” рішення Третейського суду в Гаазі 1 березня повідомив голова НАК Андрій Коболєв.
За його словами, компанії вдалося довести, що юрисдикція трибуналу поширюється на цей випадок, а також, що Росія винна у втраті “Нафтогазом України” активів у Криму. Вартість втрачених від анексії Криму активів компанія оцінює у суму близько 5 мільярдів доларів США, зазначив Коболєв.
This is big! $5 billion to Ukraine from the Russian Federation. Presumably Russia will refuse to pay again, which will further alienate it internationally. https://t.co/n8J8jq2cO6— Anders Åslund (@anders_aslund) 1 марта 2019 г.
Міжнародний трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу, і постановив, що Російська Федерація, відповідно до двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією, є відповідальною за незаконне захоплення активів Нафтогазу в Криму.— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 1 марта 2019 г.