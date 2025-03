Ізоляція РФ може поглибиться через реакцію на рішення Гааги щодо "Нафтогазу" - експерт

"Це значна подія! 5 мільярдів Україні від Російської Федерації. Ймовірно, Росія знову відмовиться платити, що ще більше віддалить її на міжнародному рівні", - написав Аслунд у Twitter.

Нагадаємо, про позитивне для “Нафтогазу” рішення Третейського суду в Гаазі 1 березня повідомив голова НАК Андрій Коболєв.



За його словами, компанії вдалося довести, що юрисдикція трибуналу поширюється на цей випадок, а також, що Росія винна у втраті “Нафтогазом України” активів у Криму. Вартість втрачених від анексії Криму активів компанія оцінює у суму близько 5 мільярдів доларів США, зазначив Коболєв.

This is big! $5 billion to Ukraine from the Russian Federation. Presumably Russia will refuse to pay again, which will further alienate it internationally.

Міжнародний трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу, і постановив, що Російська Федерація, відповідно до двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією, є відповідальною за незаконне захоплення активів Нафтогазу в Криму.

