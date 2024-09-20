Ивано-Франковская область ночью подверглась атаке рф: работала ПВО, пострадавших нет
Киев • УНН
Ивано-Франковская область подверглась вражеской атаке ночью. Силы противовоздушной обороны сработали во время воздушной тревоги, благодаря чему удалось избежать жертв.
Ивано-Франковская область подверглась атаке российских войск ночью, работали силы противовоздушной обороны, удалось избежать жертв, сообщила в пятницу глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, пишет УНН.
Этой ночью наша область снова подверглась вражеской атаке. Во время воздушной тревоги на Прикарпатье работали силы ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших
Над Україною збили 61 "шахед" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф20 сентября 2024, 07:05 • 7957 просмотров