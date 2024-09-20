Івано-Франківщина вночі зазнала атаки рф: працювала ППО, постраждалих немає
Київ • УНН
Івано-Франківська область зазнала ворожої атаки вночі. Сили протиповітряної оборони спрацювали під час повітряної тривоги, завдяки чому вдалося уникнути жертв.
Івано-Франківська область зазнала атаки російських військ вночі, працювали сили протиповітряної оборони, вдалося уникнути жертв, повідомила у п'ятницю голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі наша область знову зазнала ворожої атаки. Під час повітряної тривоги на Прикарпатті працювали сили ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих
Над Україною збили 61 "шахед" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф20.09.24, 10:05 • 14459 переглядiв