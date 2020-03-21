Италия, новый эпицентр пандемии и его уроки для мира - New York Times

Это было 27 февраля, а за 10 дней количество зараженных достигло уже 5883 и а количество умерших 233. Руководитель Демократической партии Никола Зингеретти опубликовал новое видео, на этот раз сообщая что у него тоже диагностирован вирус.

Трагедия Италии теперь является предупреждением для европейских соседей и Соединенных Штатов. Если опыт Италии что-то показывает, так это то, что меры по изоляции пострадавших районов и ограничения перемещения широких слоев населения должны быть приняты заранее, принятые с решительным жесткостью и строго выполняться.

Итальянская власть провалила многие из этих шагов на раннем этапе заражения - когда это имело наибольшее значение, поскольку они стремились сохранить основные гражданские свободы, а также экономику. Было потеряно время, возможности и сделаны критические ошибки, которые ударили по стране и оставили ее в худшем состоянии, чем после Второй мировой войны.

В критические первые дни после вспышки премьер-министр Джузеппе Конте и другие высокопоставленные чиновники стремились уменьшить угрозу, создавая ложное ощущение безопасности, которое только способствовало распространению вируса.

Итальянская власть обвиняла инфекционистов в чрезмерном тестировании людей без симптомов на севере, считая, что это создает истерию и пятнает имидж страны за рубежом.

"Все это нелегко в условиях либеральной демократии", говорит Вальтер Риккарди, член правления ВОЗ и главный советник Министерства здравоохранения, он утверждал, что правительство Италии действовал на основании научных данных.

Риккарди говорит, что несмотря на то, что министр здравоохранения Италии изо всех сил пытался убедить своих коллег по правительству двигаться быстрее, трудности, связанные с распределением властных полномочий между Римом и регионами, привели разрыва цепи командования и противоречивым сообщением. Нужно было действовать на 10 дней раньше.

Заместитель министра здравоохранения госпожа Зампа сказала, что теперь она бы все сразу закрыла. Но в реальном времени это было не так просто. Политики по всему спектру были обеспокоены экономикой и питанием страны, и им было трудно принять собственное бессилие перед лицом вируса.

По словам госпожи Зампа, самое важное то, что Италия смотрела на пример Китая не как практическое предупреждения, а как "научно-фантастический фильм, который не имеет к нам никакого отношения". И когда вирус взорвался, Европа, по ее словам, "смотрела на нас так же, как мы смотрели на Китай".

Уже в январе некоторые правые политики убеждали премьера Джузеппе Конте изолировать тех школьников в северных регионах, возвращались из отпуска в Китае, чтобы защитить школы. Многие из этих детей были из китайских иммигрантских семей. Итальянские либералы раскритиковали это предложение как популистский средство устрашения общества. Джузеппе Конте отклонил это предложение и ответил, что северные губернаторы должны доверять решениям органов образования и здравоохранения, которые, по его словам, не предложили ничего подобного.

Вальтер Риккарди говорит, что Италии не повезло с наличием переносчика корнавирусу в густонаселенном и динамично районе, этот пациент дважды обращался в больницу, заражая сотни людей, включая врачей и медсестер. "Он был невероятно активный", - сказал Риккарди.

Но у него не было никаких прямых контактов с Китаем, и эксперты подозревают, что он заразился вирусом от другого европейца, что означает, что в Италии не было идентифицированного нулевого пациента или отслеживания источника заражения, который мог бы помочь сдерживать вирус.

Эксперты утверждают, что в то время вирус уже был активен в Италии в течение нескольких недель, передавался людьми без симптомов и часто принимался за грипп. Он распространился по Ломбардии, итальянском региона, который имеет наибольшую торговлю с Китаем. "Тот, кого мы называем" Пациент 1 ", вероятно был Пациентом 200", - говорит Фабрицио Преглиаско, эпидемиолог.

27 февраля, в то время как господин Зингаретти опубликовал свою аперитивну фотографию, министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо, бывший лидер Рузу 5 звезд, провел пресс-конференцию в Риме.

"В Италии мы перешли от риска эпидемии в инфодемии", - сказал господин Ди Майо, осуждая медийное освещение темы, которое выдвигало на первый план угрозу заражения, и добавил, что только "0,089 процента" итальянского населения были изолированы.

В Милане, находящийся всего в нескольких милях от центра вспышки, мэр города Беппе Сала объявил кампанию "Милан не останавливается", и известный кафедральный собор, туристический центр, был снова открыт. Люди вышли на улицы и в рестораны.

В это же время на шестом этаже регионального правительственного штаба в Милане Джакомо Грасселли, координатор отделений интенсивной терапии по всей Ломбардии, увидел стремительный рост числа зараженных и быстро понял, что будет невозможно вылечить всех больных, если инфицирование бесконтрольно продолжатся.

Он сообщил президенту региона Аттилио Фонтане о росте числа зараженных. Эпидемиолог показал кривые заражения. Произошла катастрофа, с которой столкнулась солидная система здравоохранения региона.

Фонтана, который требовал от центрального правительства более жестких действий, сказал, что смешанные сообщения из Рима и ослабление ограничений заставили итальянцев поверить, что "все было шуткой, и они продолжали жить, как раньше".

Он сказал, что он призвал к более жестким национальных мероприятий в видеоконференциях с премьер-министром и другими президентами регионов, убеждал, что рост числа случаев грозит разрушить систему здравоохранения на севере, но его запросы неоднократно отклонялись.

"Они были убеждены, что ситуация была не столь серьезной и не хотели наносить слишком большой ущерб нашей экономике", - сказал господин Фонтана.

Правительство начало предоставлять определенную экономическую помощь, за которой позже ушел пакет помощи в размере 25 млрд. Евро (28 млрд. Долларов), но нация разделилась между теми, кто видел угрозу, и теми, кто не хотел видеть угроз.

... На срочной пресс-конференции в 2:00 ночи 8 марта, когда 7375 человек уже дали положительный результат на коронавирус и 366 умерли, премьер Конте наконец объявил об ограничении передвижения примерно четверти итальянского населения в северных регионах, которые служат экономическим двигателем страны.

Три дня спустя, 11 марта, когда число положительных случаев достигло 12462, а число погибших возросло до 827, Джузеппе Конте усилил ограничения и расширил их на общенациональный уровень. Но в то время было уже слишком поздно.