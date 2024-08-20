Историческое голосование: Рада приняла закон о запрете московской церкви

Верховная Рада приняла законопроект №8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф. Закон вступит в силу через 30 дней, но у общин УПЦ МП будет 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с рф. В народе - закон о запрете московской церкви. "За" во втором чтении - 265 - написал Железняк в Telegram.

Закон, по его словам, вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. "Но кроме одного пункта - согласно ему общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ", - отметил Железняк.

Нардеп Алексей Гончаренко назвал в Telegram принятие законопроекта "историческим решением".

"Историческое голосование в Верховной Раде! голосов за законопроект 8371 "О защите конституционного строя в деятельности религиозных организаций" во втором чтении в целом! От решения СНБО в декабре 2022 года и указа Президента Украины Владимира Зеленского и до решения парламента путь более чем полтора года! Наконец РПЦ как часть режима государства-агрессора будет запрещена, а также запрещается связь с ней для украинских религиозных организаций! Ждем подписания Президентом", - отметила в Facebook нардеп Евгения Кравчук.

Зеленский обсудил с Советом церквей законопроект о запрете УПЦ МП