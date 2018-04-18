Иран отказался от доллара в международных расчетах

Решение было принято на заседании правительства, заявил государственный телеканал IRIB.



Губернатор центрального банка Вайлолла Сейф на прошлой неделе заявил, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи поздравил его предложение заменить доллар на евро во внешней торговле Ирана, поскольку "доллару сейчас не место в наших операциях".



Иранское правительство приняло решение об отказе от доллара после мер США и союзников против Тегерана.



Напомним, в начале марта этого года Президент США Дональд Трамп на год санкции против Ирана.



