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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран отказался от доллара в международных расчетах

Киев • УНН

 • 11051 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правительство Ирана окончательно утвердило переход на евро в международных расчетах в рамках усилий страны, направленных на уменьшение зависимости от американской валюты. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на иранские государственные СМИ, передает УНН.

Иран отказался от доллара в международных расчетах

Решение было принято на заседании правительства, заявил государственный телеканал IRIB.

Губернатор центрального банка Вайлолла Сейф на прошлой неделе заявил, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи поздравил его предложение заменить доллар на евро во внешней торговле Ирана, поскольку "доллару сейчас не место в наших операциях".

Иранское правительство приняло решение об отказе от доллара после мер США и союзников против Тегерана.

Напомним, в начале марта этого года Президент США Дональд Трамп на год санкции против Ирана.

Украинские Национальные Новости

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