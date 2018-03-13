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Сполучені Штати на рік продовжили санкції проти Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції проти Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення, опубліковане на сайті Білого дому.

"Національний надзвичайний стан щодо Ірану, оголошений 15 березня 1995 року, було встановлено до 15 березня 2018 року. У відповідності з "Законом про національні надзвичайні ситуації" я (президент США Дональд Трамп) продовжую санкції проти Ірану на рік", - вказано в повідомленні.

Рішення пов'язане з продовженням розробки програми балістичних ракет Іраном, фінансуванням та ресурсним забезпеченням міжнародного тероризму й ситуацією з правами людини на території Ісламської республіки Іран.

У повідомленні також зазначено, що: "І хоча ці заходи істотно змінюють нашу політику санкцій, всеохоплюючі санкції, не стосуючись ядерної зброї Ірану, залишаються в силі".

Як повідомляв УНН, Європейський Союз продовжив санкції стосовно РФ за дії проти територіальної цілісності України до 15 вересня 2018 року.

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