Соединенные Штаты на год продлили санкции против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп на год санкции против Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение, опубликованное на сайте Белого дома.
“Национальное чрезвычайное положение в отношении Ирана, объявленное 15 марта 1995, было установлено до 15 марта 2018 года. В соответствии с „Законом о национальных чрезвычайных ситуациях“ я (президент США Дональд Трамп) продолжаю санкции против Ирана на год”, — указано в сообщении .
Решение связано с продолжением разработки программы баллистических ракет Ираном, финансированием и ресурсным обеспечением международного терроризма и ситуацией с правами человека на территории Исламской республики Иран.
В сообщении также отмечается, что: “И хотя эти меры существенно меняют нашу политику санкций, комплексные санкции, не касаясь ядерного оружия Ирана, остаются в силе”.
Как сообщал УНН, Европейский Союз продолжил санкции в отношении РФ за действия против территориальной целостности Украины до 15 сентября 2018 года.