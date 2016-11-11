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15 марта, 19:03 • 111406 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155727 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131031 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124048 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109056 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103679 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100230 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Иракские силы продвинулись вглубь Мосула

Иракские силы продвинулись вглубь Мосула

Киев • УНН

 • 7206 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Иракские спецназовцы сообщили, что продвинулись вглубь Мосула в пятницу и удерживают полдюжины городских кварталов, захваченных в течение последних 10 дней, несмотря на сильное сопротивление со стороны боевиков "Исламского государства", которые используют гражданских лиц в качестве "живого щита", передает УНН со ссылкой на Reuters.

Элитные войска по борьбе с терроризмом прорвали линию обороны джихадистов для доступа в город в начале прошлой недели и с тех пор идут бои.

Силы спецназначения - на острие атаки коалиции из 100 тыс. бойцов по освобождению города от "Исламского государства".

Силы безопасности и пехотные дивизии армии, которые поддерживает авиаударами коалиция во главе с США, готовятся к наступлению на южные и северные районы Мосула в ближайшие дни, чтобы усилить давление на боевиков.

Курдские силы пешмерга и шиитские военизированные силы удерживают территорию на северо-востоке и на западе.

На восточном фронте спецназовцы продвигаются в районе Кадисия аль-Тания, отметили в антитеррористических силах.

Как отмечается, на восточной окраине города были замечены американские боевые вертолеты Apache.

Международная организация по миграции сообщила о почти 48 тыс. человек, которые были перемещены из города в результате боевых действий.

Накануне силы, наступавшие на восточной стороне Тигра, нацелились на два села на краю древнего ассирийского города Нимруд . Войска взяли село Аббас Раджаба, в 4 км к востоку от Нимруда, и подняли там иракский флаг.

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