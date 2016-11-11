Иракские силы продвинулись вглубь Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Иракские спецназовцы сообщили, что продвинулись вглубь Мосула в пятницу и удерживают полдюжины городских кварталов, захваченных в течение последних 10 дней, несмотря на сильное сопротивление со стороны боевиков "Исламского государства", которые используют гражданских лиц в качестве "живого щита", передает УНН со ссылкой на Reuters.
Элитные войска по борьбе с терроризмом прорвали линию обороны джихадистов для доступа в город в начале прошлой недели и с тех пор идут бои.
Силы спецназначения - на острие атаки коалиции из 100 тыс. бойцов по освобождению города от "Исламского государства".
Силы безопасности и пехотные дивизии армии, которые поддерживает авиаударами коалиция во главе с США, готовятся к наступлению на южные и северные районы Мосула в ближайшие дни, чтобы усилить давление на боевиков.
Курдские силы пешмерга и шиитские военизированные силы удерживают территорию на северо-востоке и на западе.
На восточном фронте спецназовцы продвигаются в районе Кадисия аль-Тания, отметили в антитеррористических силах.
Как отмечается, на восточной окраине города были замечены американские боевые вертолеты Apache.
Международная организация по миграции сообщила о почти 48 тыс. человек, которые были перемещены из города в результате боевых действий.
Накануне силы, наступавшие на восточной стороне Тигра, нацелились на два села на краю древнего ассирийского города Нимруд . Войска взяли село Аббас Раджаба, в 4 км к востоку от Нимруда, и подняли там иракский флаг.