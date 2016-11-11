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Іракські сили просунулися углиб Мосула

Іракські сили просунулися углиб Мосула

Київ • УНН

 • 7206 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Іракські спецпризначенці повідомили, що просунулися углиб Мосула в п'ятницю і утримують півдюжини міських кварталів, захоплених протягом останніх 10 днів, попри сильний опір з боку бойовиків "Ісламської держави", які використовують цивільних осіб як "живий щит", передає УНН з посиланням на Reuters.

Елітні війська з боротьби з тероризмом прорвали лінію оборони джихадистів для доступу в місто на початку минулого тижня і з тих пір тривають бої.

Сили спецпризначення - на вістрі атаки коаліції з 100 тис. бійців з відбиття міста в "Ісламської держави".

Сили безпеки і піхотні дивізії армії, які підтримує авіаударами коаліція на чолі з США, готуються до наступу на південні і північні райони Мосула в найближчі дні, щоб посилити тиск на бойовиків.

Курдські сили пешмерга і шиїтські воєнізовані сили утримують територію на північному сході і на заході.

На східному фронті спецпризначенці просуваються в районі Кадісія аль-Танія, зазначили у антитерористичних силах.

Як зазначається, на східній околиці міста були помічені американські бойові вертольоти Apache.

Міжнародна організація з міграції повідомила про майже 48 тис. людей, які були переміщені з міста в результаті бойових дій.

Напередодні сили, що наступали на східному боці Тигра, націлилися на два села на краю стародавнього ассірійського міста Німруд. Війська взяли село Аббас Раджаба, за 4 км на схід від Німруда, і підняли там іракський прапор.

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