Инвестбанкир Фиала ведет бизнес в оккупированном в Крыму - СМИ

Шторм в Крыму: оккупанты убытки оценили в более 46 млн долларов

Назначенный россиянами глава Крыма Сергей аксенов сообщил, что убытки от шторма на полуострове составили 46,5 миллионов долларов США, при этом было подано 436 000 заявлений на получение компенсации.