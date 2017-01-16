Инспектора полиции будут судить за взяточничество в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Старшего инспектора Жашковского отделения полиции будут судить за взяточничество. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Инспектор обвиняется в вымогательстве и получении в ноябре 2016 года неправомерной выгоды от жителя Жашковского района за содействие в положительном решении вопроса о переоформлении разрешения на охотничье огнестрельное оружие.
Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении старшего инспектора по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и он отстранен от занимаемой должности.