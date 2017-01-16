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Інспектора поліції судитимуть за хабарництво на Черкащині

Інспектора поліції судитимуть за хабарництво на Черкащині

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Старшого інспектора Жашківського відділення поліції судитимуть за хабарництво. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.

Інспектор обвинувачується у вимаганні та одержанні у листопаді 2016 року неправомірної вигоди від жителя Жашківського району за сприяння у позитивному вирішенні питання про переоформлення дозволу на мисливську вогнепальну зброю.

Прокуратура області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно старшого інспектора за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України.

Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонено від займаної посади.

Українські Національні Новини

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