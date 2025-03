Илон Маск покидает пост гендиректора Twitter

Цитата

"С радостью сообщаю, что я нанял нового генерального директора для X/Twitter. Она начнет работать примерно через 6 недель!" - пишет Илон Маск.

Детали

Также Маск отметил, что его роль на должность исполнительного председателя и технического директора изменится. Он будет осуществлять надзор за продуктом, программным обеспечением и системными операторами.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023