Ілон Маск покидає пост гендиректора Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Генеральний директор Twitter Ілон Маск заявив, що йде з посади, та вже знайшов людину, яка займе його місце. Про це Маск повідомив на свої сторінці у Twitter, передає УНН.
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"З радістю повідомляю, що я найняв нового генерального директора для X/Twitter. Вона почне працювати приблизно через 6 тижнів!", - пише Ілон Маск.
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Також Маск зазначив, що його роль на посаді виконавчого голови та технічного директора зміниться. Він буде здійснювати нагляд за продуктом, програмним забезпеченням і системними операторами.
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Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!
My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.