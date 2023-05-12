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Ілон Маск покидає пост гендиректора Twitter

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Генеральний директор Twitter Ілон Маск заявив, що йде з посади, та вже знайшов людину, яка займе його місце. Про це Маск повідомив на свої сторінці у Twitter, передає УНН.

Цитата

"З радістю повідомляю, що я найняв нового генерального директора для X/Twitter. Вона почне працювати приблизно через 6 тижнів!", - пише Ілон Маск. 

Деталі

Також Маск зазначив, що його роль на посаді виконавчого голови та технічного директора зміниться. Він буде здійснювати нагляд за продуктом, програмним забезпеченням і системними операторами. 

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Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

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