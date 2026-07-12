Игорь Терехов остается на своей должности, но Алексей Кулеба может быть уволен - нардепы
Киев • УНН
Городской голова Харькова Игорь Терехов не получит должность вице-премьера по восстановлению, а останется на своей должности. В то же время рассматривается увольнение Алексея Кулебы.
Градоначальник Харькова Игорь Терехов останется на своей должности, а информация о его назначении на пост вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины не соответствует действительности. В то же время власть страны рассматривает возможность увольнения Алексея Кулебы, сообщает УНН со ссылкой на народных депутатов Алексея Гончаренко и Ярослава Железняка.
Детали
Сначала Гончаренко сообщил, что кандидатуру Терехова рассматривают на должность вице-премьера по восстановлению, которую сейчас занимает Алексей Кулеба. Позже он заявил, что Терехов останется на своей должности.
В то же время Железняк заявил, что Кулеба, вероятно, все же покинет свою должность.
Дополнительно
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с городским головой Харькова Игорем Тереховым. Они обсудили взаимодействие властей и потребности общины города, который ежедневно страдает от российских ударов.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров и отставке премьер-министра Свириденко. Он предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером.
В то же время народный депутат Ярослав Железняк отметил, что в настоящее время основным кандидатом на должность премьер-министра Украины является действующий председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Также стало известно, что на следующей неделе планируется заседание фракции "Слуга народа", где будут рассматривать кадровые вопросы.