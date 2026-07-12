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Игорь Терехов остается на своей должности, но Алексей Кулеба может быть уволен - нардепы

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Городской голова Харькова Игорь Терехов не получит должность вице-премьера по восстановлению, а останется на своей должности. В то же время рассматривается увольнение Алексея Кулебы.

Игорь Терехов остается на своей должности, но Алексей Кулеба может быть уволен - нардепы

Градоначальник Харькова Игорь Терехов останется на своей должности, а информация о его назначении на пост вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины не соответствует действительности. В то же время власть страны рассматривает возможность увольнения Алексея Кулебы, сообщает УНН со ссылкой на народных депутатов Алексея Гончаренко и Ярослава Железняка.

Детали

Сначала Гончаренко сообщил, что кандидатуру Терехова рассматривают на должность вице-премьера по восстановлению, которую сейчас занимает Алексей Кулеба. Позже он заявил, что Терехов останется на своей должности.

В то же время Железняк заявил, что Кулеба, вероятно, все же покинет свою должность.

Дополнительно

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с городским головой Харькова Игорем Тереховым. Они обсудили взаимодействие властей и потребности общины города, который ежедневно страдает от российских ударов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров и отставке премьер-министра Свириденко. Он предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк отметил, что в настоящее время основным кандидатом на должность премьер-министра Украины является действующий председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Также стало известно, что на следующей неделе планируется заседание фракции "Слуга народа", где будут рассматривать кадровые вопросы.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика