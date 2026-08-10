ГУР "спалило" две пусковые установки С-400 и антенну "Ориона" оккупантов в Крыму - показали видео

Главное управление разведки Минобороны подтвердило поражение высокостоимостных вражеских целей во временно оккупированном Крыму — сожжены две пусковые установки С-400 и антенна "ориона" новейшими платформами Magura, продемонстрировав видео, пишет УНН.

Специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" в рамках операции на территории временно оккупированного Крыма, состоявшейся в начале августа 2026 года, поразили две вражеские пусковые установки ЗРК С-400 "триумф", а также антенну управления БПЛА "орион" — сообщили в ГУР.

"Для удара по высокостоимостным целям оккупантов разведчики использовали многоцелевые морские платформы Magura — носители FPV", — говорится в сообщении.

Ориентировочные потери российской оккупационной армии в результате операции "Group 13", как указано, могут достигать десятков миллионов долларов.

"Дальше будет!" — подчеркнули в ГУР.

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