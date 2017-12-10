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Губернатор Калифорнии назвал пожары в штате "новой реальностью"

Губернатор Калифорнии назвал пожары в штате "новой реальностью"

Киев  •  УНН

 • 10893 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Губернатор Калифорнии Джерри Браун заявил, что лесные пожары зимой стали "новой реальностью" для штата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

По словам губернатора, засуха и изменения климата привели к тому, что в Калифорнии установилась "новая реальность", в которой жизнь и собственность находятся под постоянной угрозой со стороны пожаров.

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Браун добавил, что неутихающий ветер и низкая влажность могут привести к тому, что пожары будут тушить и на Рождество.

Он также призвал конгресс обратить большее внимание на стихийные бедствия, будь то пожары, землетрясения или наводнения.

Напомним, Президент Дональд Трамп все еще планирует отозвать Соединенные Штаты из парижской соглашения о климате , если только не произойдут серьезные изменения в соглашении о выбросах углерода.

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