Губернатор Каліфорнії назвав пожежі в штаті "новою реальністю"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун заявив, що лісові пожежі взимку стали "новою реальністю" для штату. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
За словами губернатора, посуха і зміни клімату призвели до того, що в Каліфорнії встановилася "нова реальність", в якій життя і власність перебувають під постійною загрозою з боку пожеж.
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Браун додав, що невщухаючий вітер і низька вологість можуть привести до того, що пожежі гаситимуть і на Різдво.
Він також закликав конгрес звернути більшу увагу на стихійні лиха, будь то пожежі, землетруси або повені.
Нагадаємо, Президент Дональд Трамп все ще планує відкликати Сполучені Штати з паризької угоди про клімат, якщо тільки не відбудуться серйозні зміни в угоді про викиди вуглецю.