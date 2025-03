Афины в воде: из-за ливней закрыли школы и остановили транспорт

Детали

Из-за ливней сегодня закрыли все школы в регионе Аттика, в частности в Афинах. По словам губернатора Аттики Джоргоса Патулиса, это “мера пресечения для безопасности учеников из-за транспортных трудностей, которые могут возникнуть в результате непогоды”.

Во многих муниципалитетах Афин количество осадков составило треть или четверть от их среднегодовой нормы.

Непогода также привела к хаосу на дорогах, отключению электроэнергии и закрытию некоторых станций метро, которые залила вода.

Жителям районов, где ситуация была близка к чрезвычайной, правительство на мобильные телефоны прислало извещение с призывом избегать ненужных поездок.

Прогнозируют, что ливни и грозы сегодня затронут почти все города Греции.

Severe weather in Greece has left hundreds of homes flooded in Athens and prompted evacuations elsewhere. @SrdjanTV was at the scene of a bus stranded in floodwaters in the Greek capital.



Full story: https://t.co/HLQ2PxhXpH pic.twitter.com/Ggx67RQ1b3

— AP Europe (@AP_Europe) October 14, 2021

