Афины в воде: из-за ливней закрыли школы и остановили транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В Афинах, столице Греции, в результате ливней были заблокированы дороги и закрыты школы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еkathimerini.
Детали
Из-за ливней сегодня закрыли все школы в регионе Аттика, в частности в Афинах. По словам губернатора Аттики Джоргоса Патулиса, это “мера пресечения для безопасности учеников из-за транспортных трудностей, которые могут возникнуть в результате непогоды”.
Во многих муниципалитетах Афин количество осадков составило треть или четверть от их среднегодовой нормы.
Непогода также привела к хаосу на дорогах, отключению электроэнергии и закрытию некоторых станций метро, которые залила вода.
Жителям районов, где ситуация была близка к чрезвычайной, правительство на мобильные телефоны прислало извещение с призывом избегать ненужных поездок.
Прогнозируют, что ливни и грозы сегодня затронут почти все города Греции.
Severe weather in Greece has left hundreds of homes flooded in Athens and prompted evacuations elsewhere. @SrdjanTV was at the scene of a bus stranded in floodwaters in the Greek capital.
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Напомним
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