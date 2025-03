Афіни у воді: через зливи закрили школи та зупинили транспорт

Деталі

Через зливи сьогодні закрили всі школи в регіоні Аттика, зокрема в Афінах. За словами губернатора Аттики Джоргоса Патуліса, це “запобіжний захід для безпеки учнів через транспортні труднощі, які можуть виникнути внаслідок негоди”.

У багатьох муніципалітетах Афін кількість опадів становила третину або чверть від їхньої середньорічної норми.

Негода також призвела до хаосу на дорогах, вимкнення електроенергії та закриття деяких станцій метро, які залила вода.

Жителям районів, де ситуація була наближена до надзвичайної, уряд на мобільні телефони надіслав сповіщення із закликом уникати непотрібних поїздок.

Прогнозують, що зливи та грози сьогодні зачеплять майже всі міста Греції.

Severe weather in Greece has left hundreds of homes flooded in Athens and prompted evacuations elsewhere. @SrdjanTV was at the scene of a bus stranded in floodwaters in the Greek capital.



Full story: https://t.co/HLQ2PxhXpH pic.twitter.com/Ggx67RQ1b3

— AP Europe (@AP_Europe) October 14, 2021

Нагадаємо

У Гонконгу внаслідок потужного тайфуну “Компасу” загинула щонайменше одна людина, постраждало 20.