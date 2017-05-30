Греко-католическая церковь против легализации азартных игр в Украине

“Для церкви любые азартные игры есть тем, что является определенной страстью, тем, что использует определенные слабости человека, чтобы нажиться на этом и получить весьма не честную прибыль. Как правило, люди, которые начинают играть в азартные игры, со временем попадают в зависимость. Это приводит к разрушению семей и, наконец, часто приводит к самоубийству. Игра возможна, но когда это азартная игра, игра на деньги, то рано или поздно она заканчивается чем-то плохим. Поэтому греко-католическая церковь не благосклонно относится как к самому факту существования азартных игр, так и к их легализации очевидно”, — сказал он.

Напомним, в Украине могут легализовать азартные игры. Подготовленный Минфином проект лицензирования лотерейного рынка предполагает возможность легализации игровых автоматов под видом лотерейных терминалов самообслуживания.

Кроме того, он предусматривает монополизацию рынка под приближенную к власти компании “УНЛ” (“Украинская национальная лотерея”), обвиняемой правоохранителями в организации азартных игр.

Справка УНН. На украинском рынке государственных лотерей работает три компании: “УНЛ” (Украинская национальная лотерея), “Патриот” и “М.С.Л.” (Молодьспортлото).

В сентябре 2015 года “М.С.Л.” и “Патриот” попали в список санкций. Против “М.С.Л.” ввели санкции на основании письма 5-летней давности владельца компании Георгия Ложенко. “М.С.Л.” в 2012 году предложил Минфину проект финансирования Евро-2012, в котором партнером было указано “Альфа-банк”. Банк никогда не входил в структуру “М.С.Л.”. Единственные финансовые отношения "М.С.Л." и “Альфа-Банк” — это обычный кредит.

Несмотря на то, что СБУ отказалась от своих претензий к “М.С.Л.”, главного конкурента “УНЛ” все равно оставили под санкциями.