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Игроки "Шахтера" прокомментировали ситуацию на Донбассе

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Тарас Степаненко и Максим Малышев прокомментировали ситуацию в Авдеевке и Донецке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Шахтер".

"Мы следим за ситуацией в Авдеевке, возле Донецка и вообще по всей линии разграничения. Очень этим обеспокоены. Гибнут люди, разрушены жилые дома и обеспечение, что грозит гуманитарной катастрофой", - заявил Т.Степаненко.

Также он отметил, чтобы обе стороны приняли определенные меры, чтобы люди не боялись выходить на улицу и просто жить.

М.Малышев поделился своими переживаниями за своих родных, которые сейчас находятся в Донецке.

"У меня в Донецке родные, друзья и знакомые, с которыми я общаюсь. Ситуация критическая: очень сильно стреляют. В последние дни почти не утихает обстрел. Очень беспокоюсь, ведь все мои родные находятся там. Надеюсь, что это кончится в ближайшее время. Война продолжается уже так долго, и это ненормально", - отметил М.Малышев.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.

Полиция сообщила об одном погибшем и семи раненых с начала обострения в Авдеевке.

Украинские Национальные Новости

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