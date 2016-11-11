ГПУ в следующем году будет вводить оценивание областных прокуратур - А.Стрижевская
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины со следующего года планирует ввести оценивание областных прокуратур на соответствие занимаемой должности. Об этом сказала заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская во время всеукраинской конференции по уголовному праву и процессу, передает корреспондент УНН.
"Мы будем вводить оценивание уже со следующего года областных прокуратур, которых также будем отбирать... Я бы не назвала это конкурсом, я бы это назвала определенной аттестацией на соответствие занимаемой должности", - сказала она.
А.Стрижевская добавила, что следующим шагом будет проведение такой аттестации в отношении Генеральной прокуратуры Украины.