ГПУ в следующем году будет вводить оценивание областных прокуратур - А.Стрижевская

"Мы будем вводить оценивание уже со следующего года областных прокуратур, которых также будем отбирать... Я бы не назвала это конкурсом, я бы это назвала определенной аттестацией на соответствие занимаемой должности", - сказала она.

А.Стрижевская добавила, что следующим шагом будет проведение такой аттестации в отношении Генеральной прокуратуры Украины.